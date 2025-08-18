Pflanzen profitieren von nassem Juli
Berlin. Der in vielen Teilen Deutschlands ungewöhnlich nasse Juli war für Pflanzen eine Wohltat. »In den Regionen, in denen es viel geregnet hat, haben sich die Pflanzen, die unter Stress waren, erholt«, sagt Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Pflanzen könnten Wasser relativ schnell aus dem Boden ziehen. »Teilweise hat man das auch in den Städten gesehen. Bei verdorrten Rasenflächen hat es nur wenige Tage gedauert, bis sie langsam wieder grün wurden.« (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
