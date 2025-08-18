In Großstädten nur wenige Busspuren

Berlin. In deutschen Großstädten gibt es kaum Sonderspuren für Busse. Das geht aus einer Abfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonntag. Demnach haben nur fünf von 40 deutschen Großstädten auf mehr als einem Prozent ihres Straßennetzes Sonderfahrstreifen für Busse eingerichtet. Berlin liegt mit 121 Kilometern Busspuren und einem Anteil von 2,3 Prozent an der Spitze. Es folgen Aachen und Mainz mit jeweils 1,4 Prozent, dicht dahinter München und Hamburg. Alle anderen Städte liegen deutlich unter einem Prozent. Halle (Saale), Krefeld, Magdeburg und Oberhausen verfügen demnach bislang über keinen einzigen Bussonderfahrstreifen. (AFP/jW)