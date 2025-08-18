Grünen-Politiker: Schweiz in EU holen

Berlin. Grünen-Politiker Omid Nouripour bringt wegen des Zollstreits mit den USA eine »Turbo-Mitgliedschaft« der Schweiz in der EU ins Gespräch. Die Bundesregierung solle Bern eine vertiefte Zusammenarbeit bis hin zum Beitritt anbieten. US-Präsident Trump hatte für Schweizer Importe 39 Prozent Zoll verhängt, für EU-Produkte gelten 15 Prozent. Nouripour betonte, kleine Staaten seien allein verwundbar; die EU sei für die Eidgenossen verlässlicher. »Politisch neutral, wirtschaftlich global – das geht im neuen Zeitalter nicht mehr«, sagte er am Sonntag zu dpa. In der Schweiz lehnt jedoch eine große Mehrheit den EU-Beitritt ab. (dpa/jW)