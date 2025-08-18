Gegründet 1947 Montag, 18. August 2025, Nr. 190
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.08.2025, Seite 4 / Inland

SPD-Politiker: Schnelle Steuerreform

Berlin. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese fordert trotz Vorbehalt von Bundeskanzler Merz (CDU) eine schnelle Reform der Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen. Diese Entlastung sei nötig und gegenfinanzierbar, sagte er im Interview mit dem Stern (Sonntag). Sehr hohe Einkommen sollten stärker belastet, der Spitzensteuersatz später fällig werden. Das entlaste Facharbeiter, etwa in der Chemie- oder Autoindustrie. Wiese betonte, »stärkere Schultern« müssten mehr beitragen – das sei eine »Gerechtigkeitsfrage«. Merz hatte eine Reform unter Finanzierungsvorbehalt gestellt: »wenn es der öffentliche Haushalt hergibt«.(AFP/jW)

