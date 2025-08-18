SPD-Politiker: Schnelle Steuerreform
Berlin. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese fordert trotz Vorbehalt von Bundeskanzler Merz (CDU) eine schnelle Reform der Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen. Diese Entlastung sei nötig und gegenfinanzierbar, sagte er im Interview mit dem Stern (Sonntag). Sehr hohe Einkommen sollten stärker belastet, der Spitzensteuersatz später fällig werden. Das entlaste Facharbeiter, etwa in der Chemie- oder Autoindustrie. Wiese betonte, »stärkere Schultern« müssten mehr beitragen – das sei eine »Gerechtigkeitsfrage«. Merz hatte eine Reform unter Finanzierungsvorbehalt gestellt: »wenn es der öffentliche Haushalt hergibt«.(AFP/jW)
