FDP-Chef Dürr: Fokus auf Migration

Berlin. FDP-Chef Christian Dürr will mit dem Fokus auf die Migrationspolitik verlorene Wählerstimmen zurückgewinnen. »Ich habe entschieden, dass die FDP in der Migrationspolitik einen Schwerpunkt setzen wird«, sagte er dem Tagesspiegel (Sonnabend). Die FDP hatte bei der letzten Wahl den Wiedereinzug ins Parlament mit 4,3 Prozent verpasst. Dürr führt die Partei seit dem 16. Mai. Er verbinde »Einwanderungspolitik mit der Bereitschaft zu Leistung«. »Wer bei uns etwas leisten will, ist herzlich willkommen. Wer das nicht will, dem muss klar sein, dass er in Deutschland keine Zukunft haben wird. Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten.« (dpa/jW)