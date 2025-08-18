Hitze: Engpässe bei Wasserversorgung
Berlin. Aufgrund von Extremhitze und Trockenheit rechnen kommunale Versorgungsunternehmen künftig mit mehr Engpässen bei der Wasserversorgung in Deutschland. Laut einer Umfrage des Verbands kommunaler Versorgungsunternehmen (VKU) berichtete fast die Hälfte (45 Prozent) der 127 befragten Versorger von einer steigenden Nachfrage. Gut ein Viertel (29) hatte demnach in den vergangenen Jahren bereits mit Engpässen zu kämpfen. Dabei seien in 16 Prozent der Fälle die Anlagen und Leitungsnetze an die Belastungsgrenze geraten und in 13 Prozent der Fälle sei die verfügbare Wassermenge zu knapp geworden. (dpa/jW)
