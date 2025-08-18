Bahn: Forderung nach Stopp für Strecke Hamburg-Hannover

Bispingen. Die Pläne für eine neue Bahnverbindung Hamburg-Hannover stoßen in den betroffenen Regionen auf großen Widerstand. Mehr als 100 Vertreter aus der Politik, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen sprachen sich am Sonntag beim Heidegipfel in Bispingen gegen eine Trasse durch die Lüneburger Heide aus. Sie forderten in einer Erklärung Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) auf, die Neubaustrecke sofort zu stoppen. Die Bedarfsplanung der Bahn sei nicht ausreichend, sagte Niedersachsens Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne. Es seien schwere Einschnitte in die Natur zu befürchten. (dpa/jW)