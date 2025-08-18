USA: Protest gegen Wahlkreisänderungen

Washington. In den USA sind am Sonnabend wieder zahlreiche Menschen in Hunderten Städten aus Protest gegen die Politik von Präsident Donald Trump auf die Straßen gegangen. Ein Schwerpunkt war die Stadt Austin im Bundesstaat Texas, wo nach Berichten lokaler Medien rund 5.000 Menschen demonstrierten – vor allem gegen den von Trumps Republikanern geplanten Neuzuschnitt von Wahlkreisen. Noch vor den Kongresswahlen im November 2026 wollen die Republikaner mehrere Wahlkreise in Texas zu ihren Gunsten verändern – mit möglichen Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis im Repräsentantenhaus. (dpa/jW)