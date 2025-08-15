Kim Yo Jong dementiert Annäherung an Südkorea

Pjöngjang. Nordkorea hat Aussagen aus Südkorea zurückgewiesen, dass Pjöngjang mit dem Abbau von Propagandalautsprechern entlang der Grenze begonnen habe. Dies sagte Kim Yo Jong, Vizedirektorin des Informationsministeriums, am Donnerstag. Man habe ferner »nicht die Absicht, die Beziehungen zur Republik Korea zu verbessern«, teilte sie am Donnerstag

über die Nachrichtenagentur KCNA mit. Diese Haltung werde künftig in der nordkoreanischen Verfassung verankert. Südkoreas Präsident Lee Jae Myung bemüht sich seit seinem Amtsantritt Anfang Juni, die angespannten Beziehungen zum benachbarten Norden zu verbessern. (dpa/jW)