Spanien fordert EU-Hilfe zur Feuerbekämpfung an

Madrid. Spanien hat die EU offiziell um Hilfe bei der Bekämpfung der zahlreichen Waldbrände gebeten. Madrid habe auch zwei Canadair-Löschflugzeuge angefordert, sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska dem Radiosender Cadena Ser am Mittwoch abend. Zuvor hatten die Regionalbehörden mitgeteilt, dass fast 6.000 Menschen aus 26 Ortschaften aus ihren Häusern evakuiert worden seien. Auch Griechenland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und die Balkanstaaten kämpfen derzeit gegen heftige Waldbrände. In Spanien sind infolge der Feuer bereits zwei Menschen ums Leben gekommen. Auch in Portugal ist die Feuerwehr gegen mehrere Waldbrände im Einsatz. Die Hitzewelle könnte Vorhersagen zufolge noch bis Montag andauern. (AFP/jW)