Türkei will syrische Armee aufrüsten

Ankara. Die Türkei will Insiderangaben zufolge im Rahmen eines neuen Militärabkommens ihr Nachbarland Syrien mit Waffen und logistischer Ausrüstung »unterstützen«, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Bei Bedarf würde die syrische Armee auch im Umgang mit der Ausrüstung geschult, verlautete demnach am Donnerstag aus Kreisen des türkischen Verteidigungsministeriums. Die beiden Länder hatten am Mittwoch nach monatelangen Verhandlungen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Das NATO-Mitglied Türkei ist einer der wichtigsten Verbündeten der neuen islamistischen Führung Syriens. Sie übt Druck aus, die kurdisch geführten und von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in den syrischen Staatsapparat einzugliedern. Ebenfalls am Donnerstag sind bei einer schweren Explosion im Nordwesten Syriens nahe der Stadt Idlib mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Großbritannien zufolge soll es sich um ein Waffenlager ausländischer Kämpfer gehandelt haben. (Reuters/dpa/jW)