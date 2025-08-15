SPD-Landräte: Leistungen nur als Darlehen
Erfurt. Mit der Forderung, Asylbewerbern und Ausländern aus Nicht-EU-Staaten Sozialleistungen nur noch als Darlehen zu gewähren, sind zwei Thüringer SPD-Landräte, Matthias Jendricke (Nordhausen) und Marko Wolfram (Saalfeld-Rudolstadt), gegenüber dem Stern an die Öffentlichkeit gegangen. Gegenwind kommt vom Thüringer Grünen-Landessprecher Luis Schäfer: »Der Vorschlag ist eine Zwangsverschuldung der Ärmsten der Gesellschaft.« (dpa/jW)
