Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 5 / Inland

SPD-Landräte: Leistungen nur als Darlehen

Erfurt. Mit der Forderung, Asylbewerbern und Ausländern aus Nicht-EU-Staaten Sozialleistungen nur noch als Darlehen zu gewähren, sind zwei Thüringer SPD-Landräte, Matthias Jendricke (Nordhausen) und Marko Wolfram (Saalfeld-Rudolstadt), gegenüber dem Stern an die Öffentlichkeit gegangen. Gegenwind kommt vom Thüringer Grünen-Landessprecher Luis Schäfer: »Der Vorschlag ist eine Zwangsverschuldung der Ärmsten der Gesellschaft.« (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro