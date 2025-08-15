Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 5 / Inland

Unfälle: Mehr verletzte oder getötete Kinder

Wiesbaden. Statistisch gesehen alle 19 Minuten ist im vergangenen Jahr ein Kind im Straßenverkehr verletzt worden oder ums Leben gekommen. Insgesamt verunglückten 2024 rund 27.260 Kinder unter 15 Jahren bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Zahl der gestorbenen Kinder stieg 2024 gegenüber 2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen Rückgang während der Coronapandemie wurden 2022 und 2023 wieder mehr Kinder verletzt oder getötet. Die meisten saßen in einem Auto (35 Prozent). Ähnlich viele (33 Prozent) waren mit einem Fahrrad unterwegs, und 21 Prozent gingen zu Fuß. (dpa/jW)

