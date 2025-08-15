»Sondervermögen« für Polizei gefordert

Berlin. Aus mehreren Bundesländern kommt die Forderung nach einem »Sondervermögen« für die Polizei. »Aus unserer Sicht wäre es sachgerecht und sehr zu begrüßen, wenn bezüglich des Sondervermögens ›Infrastruktur und Klimaschutz‹ des Bundes bei den Förderbereichen die Landesaufgabe Polizei explizit aufgenommen werden würde«, sagte ein Sprecher des Bremer Innensenats dem Münchner Merkur (Donnerstag). Zuvor hatte die Ippen-Mediengruppe über eine Erhebung der sogenannten Gewerkschaft der Polizei (GdP) berichtet, der zufolge Hunderte Polizeiwachen und Streifenwagen in einem schlechten Zustand seien. (AFP/jW)