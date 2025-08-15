Gegründet 1947 Freitag, 15. August 2025, Nr. 188
Aus: Ausgabe vom 15.08.2025, Seite 4 / Inland

Sachsen: Details zu Polizei-Ritualen

Dresden. Zu den Aufnahmeritualen einer Polizeieinheit in Sachsen hat das Landesinnenministerium erstmals Details genannt, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Im Juni 2024 sollen Beamte in Dresden zu erheblichem Alkoholkonsum und einer Kopfrasur gezwungen worden sein, so das Ministerium auf Anfrage der Linke-Abgeordneten Juliane Nagel. Zudem sei ihnen ein Motorradhelm aufgesetzt und »dieser nach dem Einsprühen mit Desinfektionsmittel angezündet« worden. Anschließend soll den Beamten mit einem Spaten auf den Helm geschlagen worden sein – verbunden mit den Worten: »Jetzt gehörst du zur Familie.« Wegen der Vorfälle bei der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, die etwa gegen Demonstranten zum Einsatz kommt, wird noch gegen acht Polizisten ermittelt. (dpa/jW)

