Eswatini: Klage gegen Aufnahme Abgeschobener
Mbabane. In Eswatini haben Aktivisten gegen die Aufnahme von fünf aus den USA abgeschobenen Straftätern geklagt. Drei Organisationen aus dem Königreich erklärten zur am Donnerstag eingereichten Klage vor dem Obersten Gericht, dass das Abkommen mit Blick auf Menschenrechte sowie nationale Sicherheit »Anlass zu ernsthaften Bedenken« gebe. Die Abgeschobenen seien demnach in einem Hochsicherheitsgefängnis untergebracht, das mit einer Belegungsquote von 171 Prozent bereits enorm überlastet ist. Die Regierung hatte die Verhandlungen ferner nicht publik gemacht und das Parlament nicht informiert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
