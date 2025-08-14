Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 7 / Ausland

Italien: Ausweisdaten von Urlaubern geklaut

Rom. Aus italienischen Hotels sind die Daten mehrerer zehntausend Urlauber über die Ausweispapiere, die man bei der Anmeldung abgeben muss, in den Besitz einer Hackergruppe gelangt. Die Gruppe namens Mydocs bietet seit einigen Tagen etwa 70.000 Dokumente im Internet zum Kauf an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch auf der spanischen Insel Mallorca sollen in einem Luxushotel Dokumente abgegriffen worden sein. (dpa/jW

