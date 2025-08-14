Kamerun: Macron spricht von »Krieg«
Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat stellvertretend für Frankreich erstmals eingestanden, dass das Land vor und während der Unabhängigkeit Kameruns im Jahr 1960 in Kamerun einen »Krieg« geführt hat. Dies erklärte er in einem am Dienstag von seinem Büro veröffentlichten Brief an den kamerunischen Präsidenten Paul Biya. Frankreich hatte von 1945 bis ins Jahr 1971 in seiner ehemaligen Kolonie Massenvertreibungen durchgeführt, Hunderttausende Kameruner in Gefangenenlager eingesperrt und brutale Milizen unterstützt. (AFP/jW)
