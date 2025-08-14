Bolivien: Morales droht mit Protesten
Sucre. Vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in Bolivien am Sonntag hat Evo Morales verkündet, dass seine Anhänger auf die Straße gehen würden, wenn nach 20 Jahren Sozialismus eine rechte Regierung an die Macht käme. Dies sagte der ehemalige linke Präsident, der bei der Wahl nicht erneut antreten darf, der Nachrichtenagentur AFP vom Mittwoch zufolge in einem Interview. Zwei rechte Kandidaten liegen im Rennen um das Präsidentenamt derzeit vorn. Beide versprechen, das sozialistische Erbe von Morales zu beseitigen und Bolivien durch eine Liberalisierung der Wirtschaft aus der schweren Wirtschaftskrise herauszuführen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
