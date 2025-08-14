Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 6 / Ausland

20 Tote vor Lampedusa

Lampedusa. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind vor der Mittelmeerinsel Lampedusa bei einem Schiffbruch mehrere Menschen ums Leben gekommen. 20 Leichen seien geborgen worden, teilte Filippo Ungaro, ein Sprecher der Organisation, auf der Plattform X mit. Ebenso viele Menschen würden noch vermisst. Laut italienischen Medienberichten kenterte das Boot mit Geflüchteten etwa 14 Seemeilen südwestlich der Insel. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA gibt es mehrere Dutzend Überlebende. (dpa/jW)

