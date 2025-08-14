Sexuelle Gewalt gegen Palästinenser belegt

New York. UN-Generalsekretär António Guterres hat Berichte von Organisationen und ehemaligen Gefangenen, wonach israelische Einsatzkräfte sexuelle Gewalt gegen palästinensische Inhaftierte verüben, bestätigt. Er habe glaubwürdige Informationen darüber, schrieb er in einem internen Brief an UN-Botschafter Danny Danon. Diese bezögen sich auf Vorfälle in mehreren Gefängnissen, einem Haftzentrum und einer Militärbasis. Danon wies die Vorwürfe auf der Plattform X zurück. Guterres schrieb in dem Brief, der der bevorstehenden Veröffentlichung des jährlichen UN-Berichts zu sexueller Gewalt vorausgeht, es sei schwierig gewesen, Hinweise zu sammeln, weil den UN-Beobachtern der Zugang zu den besagten Gebäuden verweigert worden sei. (dpa/jW)