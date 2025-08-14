Gegründet 1947 Donnerstag, 14. August 2025, Nr. 187
Aus: Ausgabe vom 14.08.2025, Seite 2 / Ausland

Moskau und Pjöngjang verstärken Zusammenarbeit

Moskau. Kurz vor einem Treffen zwischen dem US-amerikanischen und dem russischen Präsidenten in Alaska am Freitag haben Wladimir Putin und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un in einem Telefonat eine Verstärkung ihrer Zusammenarbeit vereinbart. Putin und Kim hätten am Dienstag in einer »herzlichen, kameradschaftlichen Atmosphäre« telefoniert und »ihren Willen zur Stärkung der Zusammenarbeit in der Zukunft« bekräftigt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Moskau bestätigte das Gespräch. (AFP/jW)

