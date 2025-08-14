Israel: Generalstabschef billigt Kriegspläne

Tel Aviv. Vor der geplanten Ausweitung des Gazakriegs hat der israelische Generalstabschef Ejal Zamir am Mittwoch entsprechende Einsatzpläne gebilligt. An dem Treffen nahmen der Generalstab, Vertreter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie weitere Kommandeure teil. Es werden demnach auch Vorbereitungen für die Einberufung weiterer Reservisten getroffen. Zamir hatte nach Medienberichten vor großen Risiken des Plans gewarnt, weil er Soldaten und Geiseln gefährde. Am Vortag hatten rund 200 ehemalige und aktive israelische Kampfpiloten für ein Ende des Kriegs demonstriert. Israels Premier Benjamin Netanjahu hingegen schien zufrieden mit sich und dem Genozid an den Palästinensern. Gegenüber i24 erklärte er am Mittwoch, er fühle sich einer »historischen und spirituellen Mission« verpflichtet und sei »sehr« verbunden mit der Vision eines Großisraels. (dpa/jW)