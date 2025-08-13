Industrie verliert weiter Wettbewerbsfähigkeit

Berlin. Industrieunternehmen beklagen eine sinkende Konkurrenzfähigkeit – vor allem die Maschinenbauer. Im Juli meldete rund jeder vierte Betrieb einen Rückgang seiner Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Ländern außerhalb der EU, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zeigt. Der Wert sei im April unverändert hoch geblieben. Auch innereuropäisch sei keine Trendwende in Sicht: Der Anteil der Firmen mit sinkender Wettbewerbsfähigkeit gegenüber EU-Staaten ging zwar zurück, aber nur von 13,4 auf 12,0 Prozent. »Die deutsche Industrie kämpft mit strukturellen Nachteilen – etwa bei Energiepreisen, Regulierung und Investitionsbedingungen«, so der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, am Dienstag. (Reuters/jW)