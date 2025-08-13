Berlin: 29 Festnahmen bei Palästinademo

Berlin. Bei einer propalästinensischen Protestkundgebung am Montag nachmittag in Berlin-Mitte sind 29 Personen vorübergehend festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe die Staatsgewalt 30 Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung, tätlichen Angriffs, Widerstands, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, versuchter Gefangenenbefreiung und Körperverletzung gestellt. Einsatzkräfte seien nicht verletzt worden. Diese Zeitung dokumentierte mehrere Fälle von Polizeigewalt gegen Demonstranten. (dpa/jW)