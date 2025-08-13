Gegründet 1947 Mittwoch, 13. August 2025, Nr. 186
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.08.2025, Seite 4 / Inland

Berlin: 29 Festnahmen bei Palästinademo

Berlin. Bei einer propalästinensischen Protestkundgebung am Montag nachmittag in Berlin-Mitte sind 29 Personen vorübergehend festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe die Staatsgewalt 30 Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung, tätlichen Angriffs, Widerstands, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, versuchter Gefangenenbefreiung und Körperverletzung gestellt. Einsatzkräfte seien nicht verletzt worden. Diese Zeitung dokumentierte mehrere Fälle von Polizeigewalt gegen Demonstranten. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro