Arbeitszeit pro Person auf Rekordhoch gestiegen

Wiesbaden. Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf der deutschen Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren ist auf einem Rekordstand. Sie liege aktuell mit fast 29 Stunden pro Woche auf dem höchsten Niveau seit 1990, erklärte das Bundesintitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Dienstag. Dies geht vor allem auf die gestiegene Erwerbstätigkeit von Frauen zurück. 1991 gingen Frauen im Schnitt 19 Stunden pro Woche einer Erwerbstätigkeit nach, 2022 waren es über 24 Stunden. Die zunehmende Teilzeittätigkeit sei dadurch deutlich überkompensiert, ein Ausbau der Kindertagesbetreuung notwendig. (AFP/jW)