USA: Zehn Millionen bald ohne Krankenversicherung

Washington. Zehn Millionen Menschen dürften durch das neue »Big Beautiful Bill«-Steuergesetz von US-Präsident Donald Trump ihre Krankenversicherung verlieren. Dies geht aus einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten, aktualisierten Schätzung des Haushalts­büros des Kongresses (CBO) hervor. Demnach wird das Gesetz die Einkommen der ärmsten US-Bürger im kommenden Jahrzehnt jährlich um 1.200 US-Dollar reduzieren. Haushalte mit mittlerem Einkommen könnten dem Papier zufolge mit 800 bis 1.200 Dollar pro Jahr mehr rechnen, während das Einkommen der reichsten US-Bürger mit dem Gesetz um mehr als 13.000 Dollar steigt. Mit den Stimmen auch der ultarechten, libertären Fraktion House Freedom Caucus wurde das Gesetz im Juli verabschiedet. Es sieht Steuersenkungen und Einschränkungen beim Zugang zum Krankenversicherungsprogramm Medicaid vor. (Reuters/jW)