Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
07.08.2025, 19:44:47 / Ausland

Libanon: Fünf Tote bei israelischem Angriff

Kabinettssitzung_zur_86864568.jpg
AP/Lebanese Presidency Press Office
Wollen die Hisbollah entwaffnen: der prowestliche libanesische Präsident Joseph Aoun (m.) und seine Regierung (Beirut, 7.8.2025)

Beirut. Bei einem israelischen Angriff im Osten des Libanon sind nach libanesischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Donnerstag. Die staatliche Nachrichtenagentur des Landes meldete, dass bei dem Angriff ein Fahrzeug in dem Gebiet nahe der Grenze zu Syrien getroffen worden sei.

Der Angriff erfolgte während Beratungen der libanesischen Regierung über eine Entwaffnung der Hisbollah. Die Hisbollah hatte am Vortag angekündigt, einen Regierungsbeschluss für die Entwaffnung zu ignorieren. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro