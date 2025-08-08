Libanon: Fünf Tote bei israelischem Angriff
Beirut. Bei einem israelischen Angriff im Osten des Libanon sind nach libanesischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Donnerstag. Die staatliche Nachrichtenagentur des Landes meldete, dass bei dem Angriff ein Fahrzeug in dem Gebiet nahe der Grenze zu Syrien getroffen worden sei.
Der Angriff erfolgte während Beratungen der libanesischen Regierung über eine Entwaffnung der Hisbollah. Die Hisbollah hatte am Vortag angekündigt, einen Regierungsbeschluss für die Entwaffnung zu ignorieren. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
