WHO: Seit Jahresbeginn mindestens 99 Menschen im Gazastreifen an Mangelernährung gestorben
Genf. Im Gazastreifen sind nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Jahresbeginn mindestens 99 Menschen an Mangelernährung gestorben - wahrscheinlich aber deutlich mehr. Unter den gemeldeten Todesfällen wegen Mangelernährung seien 29 Kinder unter fünf Jahren, sagte WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. »Diese gemeldeten Zahlen sind wahrscheinlich unterschätzt.«
»Im Juli wurden fast 12.000 Kinder unter fünf Jahren als akut mangelernährt identifiziert - die höchste monatliche Zahl, die je verzeichnet wurde«, erklärte Tedros. Die Menschen im Gazastreifen hätten »begrenzten Zugang zu grundlegender Versorgung, wurden mehrfach vertrieben und leiden nun unter einer Blockade der Nahrungsmittelversorgung«, warnte er.
Israel hatte Anfang März eine Blockade für Hilfslieferungen in den Gazastreifen verhängt. Ende Mai wurde die Sperre teilweise wieder aufgehoben. An Verteilzentren der von Israel finanzierten Stiftung Gaza Humanitarian Foundation verübt die israelische Armee nach Angaben von Palästinensern und Hilfsorganisationen immer wieder Gewalt. Nach UN-Angaben vom vergangenen Freitag wurden seit Ende Mai mindestens 1.373 Menschen getötet, die im Gazastreifen auf Lebensmittelhilfen warteten. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Gipfel Trump/Putin geplantvom 08.08.2025
-
»Uns fehlt Vertrauen in die kollektive Stärke«vom 08.08.2025
-
Frankreichs Wälder brennenvom 08.08.2025
-
Autonomie ist nicht genugvom 08.08.2025
-
200 Jahre unabhängigvom 08.08.2025
-
Netanjahu geht aufs Ganzevom 08.08.2025
-
Beirut will Hisbollah entwaffnenvom 08.08.2025