Tschad: Expremier erhält 20 Jahre Haft

N’Djamena. Im Tschad ist der Oppositionsführer und frühere Regierungschef Succès Masra zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt N’Djamena sprach den 41jährigen am Sonnabend der Verbreitung von Hassrede und der Beihilfe zum Mord schuldig. Hintergrund ist ein Massaker im Südwesten des Landes im Mai mit 42 Toten. Masra wird zur Last gelegt, zu Ausschreitungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen angestiftet zu haben. Der Expremier hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. (AFP/jW)