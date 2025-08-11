Gegründet 1947 Montag, 11. August 2025, Nr. 184
Aus: Ausgabe vom 11.08.2025, Seite 7 / Ausland

Côte d’Ivoire: Protest gegen Präsidenten

Abidjan. Tausende Menschen sind am Sonnabend in der Metropole Abidjan auf die Straßen gegangen, um gegen eine erneute Kandidatur von Alassane Ouattara für das Präsidentenamt im westafrikanischen Côte d’Ivoire zu demonstrieren. »Wir wollen keine vierte, verfassungswidrige Amtszeit« Ouattaras, sagte Sébastien Dano Djedje von der Partei PPA-CL, die gemeinsam mit einer weiteren Oppositionskraft zu dem friedlichen Protest aufgerufen hatte. Im Unterschied zum 83jährigen Ouattara wurden ihre Kandidaten bereits von dem im Oktober bevorstehenden Urnengang ausgeschlossen. (AFP/jW)

