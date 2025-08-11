Rekord bei Festnahmen in London
London. Bei einer Demonstration zur Unterstützung der in Großbritannien als »Terrororganisation« eingestuften propalästinensischen Gruppe »Palestine Action« hat die Polizei in London am Sonnabend mehr als 470 Menschen festgenommen. Es dürfte eine der höchsten Zahlen von Festnahmen bei Protesten an einem Tag in der britischen Hauptstadt sein. Amnesty International verurteilte das Vorgehen. »Die Festnahme friedlicher Demonstranten ist eine Verletzung der internationalen Verpflichtungen Großbritanniens, die Rede- und Versammlungsfreiheit zu schützen«, schrieb die Menschenrechtsorganisation auf X. (AFP/jW)
