Iran gegen »Trump-Straße des Friedens«
Teheran. Iran hat Widerstand gegen ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan angekündigt. Nach US-Angaben sieht dieses die Einrichtung eines »Trump-Straße des Friedens« genannten »Transitkorridors« zwischen Aserbaidschan und Bakus Exklave Nachitschewan vor. Doch einen solchen werde Teheran nicht erlauben, wie am Sonnabend ein Berater des iranischen »Revolutionsführers« Ali Khamenei erklärte. Genannte Abmachung war am Freitag von Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan und Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew in Washington unterzeichnet worden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
