Venezuela vereitelt ultrarechten Anschlag

Venezuela vereitelt ultrarechten AnschlagVon Volker Hermsdorf
Caracas. Venezolanische Einsatzkräfte haben in der Stadt Maturín ein umfangreiches Sprengstofflager ausgehoben. Wie Innenminister Diosdado Cabello am Sonnabend (Ortszeit) mitteilte, wurden acht Personen verhaftet, die Verbindungen zur ultrarechten Oppositionspolitikerin María Corina Machado haben sollen. Ein Anschlag auf die Plaza Venezuela in Caracas habe vereitelt werden können. Cabello warnte, dass eine kriminelle Allianz aus Drogenbanden und rechten Oppositionskräften, unterstützt von kolumbianischen Narcodealern und internationalen Mafiaorganisationen, weitere Terrorakte plane. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Präsident Nicolás Maduro der Trump-Regierung vorgeworfen, eine »faschistische Verschwörung« zu unterstützen. Einen Tag später verdoppelten die USA ein Kopfgeld für Hinweise zur Festnahme Maduros auf 50 Millionen US-Dollar.
links & bündig gegen rechte Bünde
