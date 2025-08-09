Syrien: Türkischer Außenminister zu Besuch

Damaskus. Die Türkei treibt die Zusammenarbeit mit der neuen, islamistischen Führung im benachbarten Syrien voran. So empfing der syrische Interimspräsident Ahmed Al-Scharaa am Donnerstag den türkischen Außenminister Hakan Fidan, wie staatliche Medien berichteten. Das Treffen habe sich um »regionale und weltweite Entwicklungen« und die Zusammenarbeit der Nachbarländer gedreht, teilte die Agentur Sana mit. Die Islamistenmiliz HTS hatte Syriens Präsidenten Baschar Al-Assad mit Unterstützung aus Ankara im vergangenen Dezember gestürzt. (dpa/jW)