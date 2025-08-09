Brasilien: Opposition räumt Senatsplenum

Brasília. Nach rund zweitägiger Besetzung hat die Opposition im brasilianischen Senat am Donnerstag ihre Protestaktion beendet und das Plenum geräumt. Bereits am Vorabend war die Besetzung in der Abgeordnetenkammer beendet worden. Abgeordnete und Senatoren der Opposition hatten seit Dienstag die Leitungssitze beider Parlamentskammern besetzt. Anlass war unter anderem der vom Obersten Gericht verhängte Hausarrest gegen Expräsident Jair Bolsonaro wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Auflagen. (dpa/jW)