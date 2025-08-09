Brandanschlag: Urteil ist rechtskräftig

Wuppertal. Die Höchststrafe gegen den geständigen 40jährigen Angeklagten für den vierfachen Mord durch einen Brandanschlag in Solingen ist rechtskräftig. Es sei keine Revision gegen das Urteil eingelegt worden, teilte eine Sprecherin des Wuppertaler Landgerichts mit. Das Gericht hatte vergangene Woche lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung gegen den Solinger Angeklagten verhängt. Zudem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest. Bei dem tödlichen Feuer am 25. März 2024 starb in Solingen eine bulgarische Familie, mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Der Angeklagte wohnte selbst früher im Hinterhaus, musste aber nach einem Streit mit seiner Vermieterin ausziehen. (dpa/jW)