Aus: Ausgabe vom 09.08.2025, Seite 2 / Ausland

WHO: Hunger und Cholera breiten sich im Sudan aus

London. Hunger und Krankheiten breiten sich im vom Krieg zerrütteten Sudan aus. In mehreren Gebieten herrscht bereits eine Hungersnot. 25 Millionen Menschen sind akut von Ernährungsunsicherheit betroffen, und seit Juli vergangenen Jahres wurden fast 100.000 Cholerafälle registriert, teilte die Weltgesundheitsorganisation am Freitag mit. Der Konflikt zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen RSF hat Millionen Menschen vertrieben und das Land faktisch gespalten, wobei die RSF nach wie vor tief im Westen des Sudan verankert sind. Kürzungen der Finanzmittel behindern die humanitäre Hilfe. (Reuters/jW)

