Gegründet 1947 Sa. / So., 09. / 10. August 2025, Nr. 183
Aus: Ausgabe vom 09.08.2025, Seite 2 / Ausland

Pakistan tötet »Militante« an Grenze zu Afghanistan

Islamabad. Pakistanische Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Freitag 33 »Militante« getötet, die versucht haben sollen, aus Afghanistan einzudringen. In der Mitteilung vom Militär hieß es, sie seien »von Indien unterstützt« worden. Die Kämpfer seien abgefangen und mit »präzisen« Schüssen bekämpft worden, erklärte die Pressestelle und fügte hinzu, dass Waffen, Munition und Sprengstoff sichergestellt worden seien.Die beiden Atommächte Pakistan und Indien, beschuldigen sich gegenseitig häufig, Aufständische zu unterstützen. Zuletzt waren die Spannungen im Mai mit gegenseitigen Angriffen eskaliert. (Reuters/jW)

