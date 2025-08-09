Pakistan tötet »Militante« an Grenze zu Afghanistan
Islamabad. Pakistanische Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Freitag 33 »Militante« getötet, die versucht haben sollen, aus Afghanistan einzudringen. In der Mitteilung vom Militär hieß es, sie seien »von Indien unterstützt« worden. Die Kämpfer seien abgefangen und mit »präzisen« Schüssen bekämpft worden, erklärte die Pressestelle und fügte hinzu, dass Waffen, Munition und Sprengstoff sichergestellt worden seien.Die beiden Atommächte Pakistan und Indien, beschuldigen sich gegenseitig häufig, Aufständische zu unterstützen. Zuletzt waren die Spannungen im Mai mit gegenseitigen Angriffen eskaliert. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Contra Noboavom 09.08.2025
-
Warmlaufen zum Gipfelvom 09.08.2025
-
Zurück in der Apartheidvom 09.08.2025
-
Protest gegen Entwaffnungvom 09.08.2025
-
Das atomare Erbevom 09.08.2025
-
Punktsieg für Washingtonvom 09.08.2025