Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 5 / Inland

Adidas verlässt Tarifbindung

Herzogenaurach. Sportartikelhersteller Adidas verlässt die Tarifbindung. Das bestätigte eine Adidas-Sprecherin gegenüber dpa. Man sei »im Arbeitgeberverband in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung gewechselt«, hieß es. Als Grund nannte Adidas, »Gehälter auch außerhalb einer Tarifstruktur« anbieten zu wollen. »Kompletter Unsinn«, kritisierte die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Birgit Biermann, am Donnerstag. Adidas verlasse »den Pfad von Sozialpartnerschaft und Fair Play«: Beschäftigte seien künftig »der Willkür ihres Managements ausgesetzt«. (dpa/jW)

