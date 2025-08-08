DLRG: 2025 schon 236 Menschen ertrunken
Lübeck. In den ersten sieben Monaten des Jahres sind bundesweit mindestens 236 Menschen ertrunken. Allein seit Beginn der Badesaison im Mai waren es einer Mitteilung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zufolge rund 150 – vor allem in der zweiten Junihälfte habe es eine »Häufung« tödlicher Badeunfälle gegeben. Mit mindestens 70 Menschen ertranken im Juni – 18 Menschen mehr als im Vorjahresmonat, hieß es in der Zwischenbilanz der Gesellschaft. Im Vorjahreszeitraum seien es sogar 16 Tote mehr gewesen. (AFP/jW)
