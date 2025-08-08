Mieterbund: Kunden von Fernwärme entlasten
Berlin. Der Deutsche Mieterbund (DMB) fordert die Bundesregierung angesichts steigender Energiekosten zu Entlastungen auf. Viele Mieterinnen und Mieter stünden aktuell bei Fernwärme vor höheren Ausgaben, erklärte DMB-Präsidentin Melanie Weber-Moritz in einer Verbandsmitteilung am Donnerstag. Während Gaskunden für 2024 im Schnitt sieben Prozent höhere Kosten im Vergleich zum Vorjahr erwarteten, würden auf Fernwärmekunden 27prozentige Kostensteigerungen zukommen. 80 Prozent der mit Fernwärme versorgten Haushalte seien Mieterhaushalte, so Weber-Moritz. (jW)
