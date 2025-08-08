Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 5 / Inland

Mieterbund: Kunden von Fernwärme entlasten

Berlin. Der Deutsche Mieterbund (DMB) fordert die Bundesregierung angesichts steigender Energiekosten zu Entlastungen auf. Viele Mieterinnen und Mieter stünden aktuell bei Fernwärme vor höheren Ausgaben, erklärte DMB-Präsidentin Melanie Weber-Moritz in einer Verbandsmitteilung am Donnerstag. Während Gaskunden für 2024 im Schnitt sieben Prozent höhere Kosten im Vergleich zum Vorjahr erwarteten, würden auf Fernwärmekunden 27prozentige Kostensteigerungen zukommen. 80 Prozent der mit Fernwärme versorgten Haushalte seien Mieterhaushalte, so Weber-Moritz. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro