Razzia: Waffen bei AfD-Politiker

Lübtheen. Bei einer Razzia im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) am Mittwoch abend hat die Polizei in einem Gutshaus Waffen und Sprengstoff gefunden. Tatverdächtig sei der AfD-Kreistagsabgeordnete Philip Steinbeck. Das meldete der NDR am Donnerstag. Laut Polizei waren an der Durchsuchung etwa 60 Polizisten beteiligt sowie Sprengstoffhunde und der Munitionsbergungsdienst. Wie viele Waffen und wie viel Sprengstoff sichergestellt wurden, hat die Behörde nicht mitgeteilt. Steinbeck galt schon vor seiner Mitgliedschaft als früher Förderer der AfD und als rechter Netzwerker. Der Verdächtige ist auf freiem Fuß. (jW)