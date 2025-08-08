Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 4 / Inland

Razzia: Waffen bei AfD-Politiker

Lübtheen. Bei einer Razzia im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) am Mittwoch abend hat die Polizei in einem Gutshaus Waffen und Sprengstoff gefunden. Tatverdächtig sei der AfD-Kreistagsabgeordnete Philip Steinbeck. Das meldete der NDR am Donnerstag. Laut Polizei waren an der Durchsuchung etwa 60 Polizisten beteiligt sowie Sprengstoffhunde und der Munitionsbergungsdienst. Wie viele Waffen und wie viel Sprengstoff sichergestellt wurden, hat die Behörde nicht mitgeteilt. Steinbeck galt schon vor seiner Mitgliedschaft als früher Förderer der AfD und als rechter Netzwerker. Der Verdächtige ist auf freiem Fuß. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro