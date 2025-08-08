Haseloff will nicht mehr kandidieren

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff tritt zur Landtagswahl 2026 nicht mehr als CDU-Spitzenkandidat an. Statt dessen will Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze kandidieren, wie dpa am Donnerstag berichtete. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September 2026 ein neuer Landtag gewählt. Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident. Zunächst führte er ein »schwarz-rotes« Bündnis, dann eine »schwarz-rot-grüne« Koalition an, und seit 2021 regieren in Sachsen-Anhalt CDU, SPD und FDP gemeinsam. Schulze ist seit 2021 CDU-Landeschef und seitdem auch Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. (dpa/jW)