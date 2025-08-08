Gegründet 1947 Freitag, 8. August 2025, Nr. 182
Aus: Ausgabe vom 08.08.2025, Seite 4 / Inland

Dobrindt verlängert Grenzkontrollen

Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine Verlängerung der Kontrollen an den Grenzen der BRD angekündigt. Das erklärte der Politiker am Donnerstag im Podcast »Table.Today«. Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben, sagte Dobrindt. Auch weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien seien geplant. Das sei »zwingend notwendig«, um dafür zu sorgen, dass – beginnend mit Straftätern – Menschen zurückgeführt würden in ihre Heimatländer, die in Deutschland nicht bleiben könnten und nicht bleiben sollten, so der Bundesinnenminister. (dpa/jW)

