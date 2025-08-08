US-Batteriefirma will Northvolt übernehmen

Stockholm/San José. Das US-Unternehmen Lyten will alle verbliebenen Standorte des insolventen Batterieherstellers Northvolt übernehmen. Darunter ist auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide, wie der Batteriehersteller am Donnerstag ohne weitere Angaben mitteilte. Lyten hatte schon einzelne Werke von Northvolt gekauft, nun habe man eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb des gesamten Resteigentums abgeschlossen, das auf insgesamt fünf Milliarden US-Dollar geschätzt worden war. Northvolt hatte für den Bau bei Heide rund 600 Millionen Euro vom deutschen Staat erhalten. (dpa/jW)