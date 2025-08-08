Israel: Größter Gasdeal mit Ägypten

Tel Aviv. Die Betreiber des sogenannten Leviathan-Gasfelds vor Israels Küste haben Medien zufolge das größte Gasexportabkommen der israelischen Geschichte unterzeichnet. Die Geschäftspartner hätten den Verkauf von 130 Milliarden Kubikmetern Erdgas an Ägypten im Wert von 35 Milliarden US-Dollar (gut 30 Milliarden Euro) vereinbart, berichtete etwa die israelische Wirtschaftszeitung Globes. Das entspreche 22 Prozent der gesamten Reserven des »Leviathan«-Felds und rund 13 Prozent aller israelischen Erdgasvorkommen.

Mit dem neuen Vertrag wird die bisherige Liefermenge an Ägypten verdreifacht. Bereits 2019 war ein Abkommen über 19 Milliarden Kubikmeter abgeschlossen worden. Nun sollen im ersten Halbjahr 2026 zunächst 20 Milliarden Kubikmeter geliefert werden, später – nach einer Ausweitung der Förderung – weitere 110 Milliarden Kubikmeter. (dpa/jW)