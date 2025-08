Jemen: 96 Tote nach Schiffbruch

Sanaa. Nach einem Bootsunglück vor der Küste des Jemen ist die Zahl der Toten auf mindestens 96 gestiegen. Am späten Dienstag abend erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen der Internationalen Organisation für Migration (IOM), dass zwei weitere an den Strand gespülte Leichen geborgen worden seien. Zuvor hatten ein Vertreter der jemenitischen Einsatzkräfte und ein Behördenvertreter AFP übereinstimmend die Bergung von 94 Leichen mitgeteilt. An Bord des Bootes, das am Sonntag auf dem Weg zur jemenitischen Küste gekentert war, waren nach Angaben der IOM und der örtlichen Behörden etwa 200 Menschen, hauptsächlich aus Äthiopien. (AFP/jW)