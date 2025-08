»Sicherheitsberater« Indiens in Russland

Moskau. Vor dem Hintergrund der Androhung hoher US-Strafzölle gegen Indien wegen des Kaufs von russischem Erdöl sei der »Nationale Sicherheitsberater« Indiens nach Moskau gereist. Ajit Doval sei Dienstag nacht nach Moskau geflogen, berichtete die indische Zeitung The Hindu am Mittwoch. Auch der indische Sender NTDV meldete, dass Doval in Russland sei. Die Regierung in Neu-Delhi bestätigte den Besuch zunächst nicht. (AFP/jW)