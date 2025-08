Moskau: US-Beauftragter führt »konstruktives« Gespräch

Moskau. Kurz vor Ablauf der Frist, die US-Präsident Donald Trump Russland zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine gesetzt hat, hat der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff in Moskau mit Präsident Wladimir Putin gesprochen. Das Treffen am Mittwoch dauerte nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS knapp drei Stunden. Angaben von Putins Berater Juri Uschakow zufolge verlief das Gespräch »konstruktiv«. Trump hatte Russland mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte Moskau den Krieg in der Ukraine nicht bis Freitag beenden. Er hatte sogenannte Sekundärsanktionen gegen russische Handelspartner wie China und Indien angekündigt. (AFP/jW)